Суд заочно приговорил журналиста Гордона к 14 годам ареста за призывы к терроризму

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева (Дмитрий Гордон внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом)

Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, а также включен в перечень террористов и экстремистов) к 14 годам заключения за призывы к терроризму и распространение ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Так, суд приговорил журналиста к лишению свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии общего режима. Приговор вступит в силу после задержания Гордона на территории РФ или экстрадиции в России, заявил судья Роман Кифоренко. Согласно судебному решению, журналисту также запрещено администрировать интернет-ресурсы на срок до трех лет.

Прокурор просил заочно приговорить Гордона к 14 годам колонии. Гособвинитель призывал назначить журналисту отбывать первые пять лет наказания в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии общего режима.

Ранее СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Гордона. По данным ведомства, журналист совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а также публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении РФ. Видеозапись своего выступления журналист разместил на YouTube.