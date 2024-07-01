Прокурор просит заочно приговорить к 14 годам колонии украинского журналиста Гордона

Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров (Дмитрий Гордон внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом)

Прокурор просит заочно приговорить к 14 годам колонии украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, а также включен в перечень террористов и экстремистов), сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд, где проходит заочный процесс над журналистом.

Первые пять лет наказания журналист должен будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии общего режима, заявила гособвинитель.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Гордона. По данным ведомства, Гордон совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а также публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении РФ. Видеозапись своего выступления журналист разместил на YouTube.

Гордона признали иноагентом в сентябре 2022 года. В феврале 2024 года его вновь объявили в розыск по статье УК. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям УК.

