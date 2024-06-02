СКР завершил расследование дела украинского журналиста Гордона

Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров (Дмитрий Гордон признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов)

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, а также включен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Используя свои соцсети и СМИ, он неоднократно распространял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывал такую деятельность, распространял заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, Гордон совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а также публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении РФ. Видеозапись своего выступления журналист разместил на YouTube.

Гордона признали иноагентом в сентябре 2022 года. В феврале 2024 года его вновь объявили в розыск по статье УК. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям УК.

