Общественник Зайцев призвал завести уголовное дело на Троянову за слова о Путине

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Яна Троянова признана в РФ иноагентом)

На актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом) призвали завести уголовное дело за ее высказывания о "мечте убить" Владимира Путина. Таким мнением поделился председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев, сообщает телеканал "360".

Уточняется, что угрозы убийством в адрес Путина Троянова высказала в своем выступлении в передаче украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом).

Соответствующее обращение Зайцев направил в СК РФ и прокуратуру. Он уточнил, что актрису необходимо привлечь по статье об угрозе убийством (статья 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". – Прим. ред.).

Троянову включили в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Минюст РФ решил, что актриса распространяла недостоверные сведения о принимаемых властями РФ решениях и их политике. Актриса попыталась оспорить свой статус, однако Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска.

До этого МВД РФ вновь объявило в розыск Дмитрия Гордона. В правоохранительных органах уточнили, что основанием для такого решения стала уголовная статья.