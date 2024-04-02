Суд заочно приговорил издателя "Медиазоны" Верзилова к 8,5 года колонии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Петр Верзилов признан иноагентом в РФ)

Басманный суд Москвы заочно арестовал на 8 лет и 4 месяца колонии издателя признанной иноагентом "Медиазоны" Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Так как Верзилов на данный момент пребывает за границей, то приговор был вынесен судом заочно.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы уже приговаривал издателя признанной иноагентом "Медиазоны" по делу о распространении фейков о ВС РФ к 8,5 года колонии общего режима. Ему запретили в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-сайтов.

Однако спустя время Мосгорсуд отменил этот приговор из-за процессуальных нарушений. Инстанция тогда направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

