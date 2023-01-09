Основателя "Медиазоны" Петра Верзилова объявили в международный розыск

Фото: ТАСС /Валерий Шарифулин (Петр Верзилов признан в РФ иноагентом)

Основателя и издателя "Медиазоны" (внесена в реестр СМИ-иноагентов), участника Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) объявили в международный розыск. Об этом стало известно в ходе заседания Басманного суда, на котором рассматривался вопрос о его заочном аресте, передает ТАСС.

Верзилов, согласно информации СК РФ, скрывается на территории Италии и Ватикана. В суде отметили, что ранее он нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Издатель "Медиазоны" проходит обвиняемым по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства").

Ранее стало известно, что следствие просит заочно арестовать Верзилова. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьев. В декабре служба безопасности Катара задержала участников группы Pussy Riot, планировавших устроить акцию на финальном матче чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

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