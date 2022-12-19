В Катаре задержали участников Pussy Riot

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Служба безопасности Катара задержала участников группы Pussy Riot, планировавших устроить акцию на финальном матче чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией, сообщает Reuters.

Задержаны Петр Верзилов (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ), Вероника Никульшина (внесена в реестр иноагентов Минюстом РФ) и еще одна активистка с украинским гражданством. Ее имя не называется.

Участники группы хотели выбежать на футбольное поле, чтобы привлечь внимание к спецоперации на Украине, заключению Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) и проблемам с правами женщин в Иране.

Активистов задержали, прежде чем они смогли выйти на поле.

Летом 2022 года участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. При этом номер статьи не уточнялся.

В 2021 году Кузьминых неоднократно задерживалась в Москве вместе с другими участниками Pussy Riot и провела в спецприемнике несколько административных арестов по обвинению в неповиновении сотруднику полиции.

До этого министерство внутренних дел России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн. В 2021 году Штейн неоднократно задерживали вместе с участниками Pussy Riot.

Позднее Преображенский суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных правил, повлекшему к массовому заражению людей, и назначил ей один год ограничения свободы.



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