Участницу группы Pussy Riot Кузьминых объявили в розыск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД РФ.

Кузьминых разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. При этом номер статьи не уточняется.

В 2021 году Кузьминых неоднократно задерживалась в Москве вместе с другими участниками Pussy Riot и провела в спецприемнике несколько административных арестов по обвинению в неповиновении сотруднику полиции.

Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн. В 2021 году Штейн неоднократно задерживали вместе с участниками Pussy Riot. Позднее Преображенский суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных правил, повлекшему к массовому заражению людей, и назначил ей один год ограничения свободы.

