МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны" Верзилова

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

МВД РФ объявило в розыск основателя "Медиазоны" (признано иноагентом) Петра Верзилова (включен в список иноагентов). Его подозревают в уголовном преступлении, сообщает ТАСС.

О какой именно статье идет речь, в полиции не уточнили. При этом адвокат обвиняемого Леонид Соловьев рассказал, что причиной стало дело о сокрытии двойного гражданства.

"Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады. Хочу подчеркнуть, что ему не грозит наказание в виде реального лишения свободы, наказание, которое ему могут назначить, – это штраф или обязательные работы. Но тем не менее в розыск объявить человека по данному делу можно", – пояснил Соловьев.

Летом СК РФ возбудил уголовное дело в отношении издателя "Медиазоны" Верзилова.

Следователи сообщили, что летом 2019 года у него был обнаружен паспорт гражданина Канады. О наличии второго гражданства он не уведомил государственные органы. По версии следствия, он стал гражданином Канады не позже декабря 2014 года.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства".

Петр Верзилов является издателем интернет-СМИ "Медиазона". Также он осуществлял активную деятельность в арт-группе "Война". 15 июля 2018 года Верзилов вместе с активистками Pussy Riot выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу.