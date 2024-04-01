Гособвинение запросило 8,5 года колонии для иноагента Верзилова за фейки о ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Петр Верзилов признан в РФ иноагентом)

Гособвинение попросило заочно приговорить издателя "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) к 8,5 года заключения за распространение фейковых сведений о ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Верзилов обвиняется по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Дело было заведено после двух твитов и двух постов о событиях в Буче. Иноагент Верзилов сейчас находится за границей.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил мужчину по этому делу к 8,5 года колонии общего режима. Ему запретили в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-сайтов.

Позже Мосгорсуд отменил этот заочный приговор из-за процессуальных нарушений. Инстанция направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.