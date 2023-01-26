СК предъявил издателю "Медиазоны" Верзилову обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Петр Верзилов признан в РФ иноагентом)

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение издателю "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом), участнику Pussy Riot Петру Верзилову (признан в РФ иноагентом) в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что обвинение предъявлено из-за постов Верзилова в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организацией) и Twitter о событиях в Буче. В материалах дела указано, что с помощью этих записей издатель "Медиазоны" создал угрозу формирования у россиян ложных представлений о причинах и целях СВО.

Ранее Верзилова объявили в международный розыск по делу о неуведомлении о втором гражданстве. Согласно информации СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В суде отметили, что ранее издатель нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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