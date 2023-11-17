Минюст внес в реестр иноагентов актрису Яну Троянову

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Актрису Яну Троянову, которая известна по сериалу "Ольга", признали иностранным агентом. Об этом сообщила пресс-служба Минюста РФ.

По информации ведомства, актриса распространяла недостоверные сведения о принимаемых властями РФ решениях и их политике. Кроме того, она выступала против проведения СВО на территории Украины и формировала негативный образ России и ее вооруженных сил. При этом добавляется, что она на данный момент живет за границей России.

Также в реестр иноагентов включены российский журналист Илья Бер, журналист и политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин. Более того, "на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента", в список был добавлен и журналист Марат Никандров.

Помимо физических лиц, в реестр внесли издание The Moscow Times, так как оно распространяло недостоверные сведения о принимаемых властями РФ решениях, формировало негативный образ органов госвласти России и создавало для неограниченного круга лиц материалы других иностранных агентов. При этом отмечается, что руководство этого СМИ осуществляется иностранными лицами и структурами.

Кроме того, в перечень попала и компания Hidemy.network Ltd., реализующая VPN-сервис HideMy.name, за создание для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов и распространение недостоверной информации о принимаемых властями РФ решениях.

Ранее Минюст РФ признал иноагентом историка Александра Малова. Он распространял недостоверные сведения о принимаемых органами власти РФ решениях. Также в список попали журналист Сергей Колдобский (признан в РФ иноагентом), проект "Гроза" и "Кедр.медиа" (признаны в РФ иноагентом).

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