Минюст РФ внес в реестр иноагентов историка Александра Малова

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст РФ признал иноагентом историка Александра Малова. Он распространял недостоверные сведения о принимаемых органами власти РФ решениях, сообщается на сайте ведомства.

Также в список попали журналист Сергей Колдобский, проект "Гроза" и "Кедр.медиа".

Как отметило ведомство, они осуществляли действия, направленные против РФ, участвовали в создании материалов иностранных агентов, а также распространяли ложную информацию о решениях органов власти страны.

Ранее стало известно, что историк Евгений Понасенков (признан в РФ СМИ-иноагентом) подал в суд новый иск об отмене статуса иностранного агента.

В суде уточнили, что он распространял материалы иностранных СМИ-иноагентов. Помимо этого, он с мая 2019 по январь 2022 года якобы получал деньги от издательства АСТ, которое является получателем иностранного финансирования.

Минюст включил Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 1 апреля 2022 года. Позднее мужчина обжаловал решение в Замоскворецком суде Москвы и получил отказ. Мосгорсуд оставил решение в силе.

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