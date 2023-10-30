Иноагента Каца оштрафовали на 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности

Фото: ТАСС/Иван Петров (Максим Кац признан в РФ иноагентом)

Хорошевский суд Москвы оштрафовал блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) за непредоставление отчетности о деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей.

В июле прошлого года Минюст РФ внес блогера Максима Каца в реестр физических лиц-иноагентов. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках значится Украина.

Кроме того, в конце августа Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к 8 годам колонии по делу о фейках о российской армии.