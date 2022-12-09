Людей эвакуировали из здания суда, где должны вынести приговор Илье Яшину

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В Москве сразу несколько районных судов эвакуировали из-за сообщений с угрозами минирования, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. В одном из судов, где прошла эвакуация, должно состояться оглашение приговора муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину (признан в РФ физлицом-иноагентом).

Яшину предъявлено обвинение в распространении фейков о российской армии.

"Головинский, Басманный, Мещанский, Тверской, Перовский районные суды Москвы поступили сообщения о минировании, они были эвакуированы. В настоящий момент суды уже возвращаются к штатной работе", – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее, 7 декабря, в Мещанском суде столицы, где должно было состояться заседание по вынесению приговора Яшину, пришлось провести эвакуацию после поступившего сообщения о минировании.

В ноябре стало известно, что следователи завершили расследование дела в отношении бывшего муниципального депутата. Политика признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

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