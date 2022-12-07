Людей эвакуировали из здания Мещанского суда, где должны огласить приговор Яшину

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В Мещанском суде столицы пришлось провести эвакуацию после поступившего сообщения о минировании. Это произошло в среду, 7 декабря, когда должно было состояться заседание по вынесению приговора бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину.

Его обвиняют в распространении фейков о российской армии.

"В суд поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. В целях обеспечения безопасности сотрудники и посетители суда эвакуированы. На место вызваны представители экстренных служб, в том числе кинологи полиции со служебными собаками", – передает ТАСС сообщение суда.

Угроза взрыва поступила и в Тверской районный суд, который находится в этом же здании. Его сотрудников также оперативно эвакуировали.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование дела в отношении Яшина. Политика признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

О задержании Яшина стало известно в ночь на 28 июня. Журналистка Ирина Баблоян, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что Яшина задержали у Новодевичьего монастыря и доставили в ОМВД "Лужники".

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