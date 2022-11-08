Националист Демушкин стал фигурантом дела о призывах к деятельности против государства

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Экс-организатор "Русских маршей" Дмитрий Демушкин, в квартире которого прошли обыски, стал фигурантом уголовного дела о призывах к осуществлению деятельности против государственной безопасности России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Обыск в квартире Демушкина проходил по делу, возбужденному по части 3 статьи 280.4 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, осуществленные организованной группой")", – сказали в органах.

Там уточнили, что следственные действия проводили сотрудники ФСБ. Максимальное наказание, предусмотренное частью 3 статьи 280.4 УК РФ, составляет пять лет лишения свободы.

Утром 8 ноября стало известно, что в квартире бывшего организатора шествий националистов "Русский марш" Дмитрия Демушкина прошли обыски. Сам политик подтвердил эту информацию, после чего связь с ним пропала. Отмечалось, что Демушкина могут задержать в рамках уголовного дела.

Демушкин был руководителем националистических объединений "Славянский союз" и "Русские", которые были признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!