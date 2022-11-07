Суд в Москве продлил арест Илье Яшину по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Басманный суд Москвы продлил до 26 ноября срок содержания под стражей бывшего муниципального депутата по Красносельскому району столицы Ильи Яшина по уголовному делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Басманный районный суд города Москвы 7 ноября 2022 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Яшина Ильи Валерьевича <...> до 26 ноября 2022 года", – заявили в пресс-службе суда.

Там отметили, что сторона защиты ходатайствовала о назначении Яшину менее суровой меры пресечения.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование дела в отношении Яшина. Политика признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

О задержании Яшина стало известно в ночь на 28 июня. Журналистка Ирина Баблоян, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что Яшина задержали у Новодевичьего монастыря и доставили в ОМВД "Лужники".

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