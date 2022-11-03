Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Журналист Андрей Караулов находится в статусе свидетеля в деле, открытом по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, о новом статусе правоохранительные органы его не уведомляли. Ранее Караулов сообщил, что в его доме идет обыск.

"Я заявление не видел... Если у меня статус свидетеля, как они меня могут обыскивать? Это же незаконно", – сказал журналист.

Он добавил, что накануне связывался с дознавателем и объяснял, что находится в больнице, где ему должны сделать операцию на сердце.

Ранее Караулов сообщил, что сейчас находится за границей на лечении. Он предположил, что обыски в его доме могут быть связаны с заявлением о клевете, написанным главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым в связи с высказываниями журналиста в интервью Максиму Шевченко. В то же время он подчеркнул, что не намерен скрываться и вернется в Россию, чтобы разобраться в ситуации, как только получит заключение врачей.

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