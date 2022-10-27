Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

"Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова уточнила, что журналистка долгое время высмеивала тех, кто задавал вопрос о существовании у нее паспорта или вида на жительство в другом государстве. Однако департамент госбезопасности Литвы сам ответил на этот вопрос – у Собчак имеется израильский паспорт.

"Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и так далее. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее "делишки", – отметила представитель МИД.

Ранее СМИ сообщили, что Ксения Собчак уехала из России. Сначала она якобы попала в Белоруссию, а оттуда – в Литву. Позднее стало известно, что у полиции было постановление о задержании журналистки. При этом накануне она купила билеты в Дубай, а на следующий день – в Турцию.

В среду, 26 октября, в подмосковном доме журналистки начались обыски. Позднее стало известно, что это связано с делом ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Ему предъявили обвинение в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.



Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова

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