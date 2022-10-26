У полиции было постановление о задержании Собчак, но она скрылась – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

У полиции было постановление о задержании телеведущей Ксении Собчак, однако ей удалось покинуть Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что в ночь на среду, 26 ноября, она выехала в Литву через Белоруссию.

"Она выехала из Москвы еще ночью. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников", – рассказал собеседник агентства.

В среду, 26 октября, в подмосковном доме журналистки начались обыски по делу ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Сообщалось, что сама телеведущая не имеет процессуального статуса.

Суханов был задержан в Москве в рамках уголовного дела 25 октября. О том, по какой статье возбудили дело, не уточнялось.

Комментируя сообщения о задержании Суханова, Собчак заявила, что тот не выходил на связь со вторника. Журналистка предположила, что задержание может быть ошибочным.



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