Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Правоохранители задержали в Москве коммерческого директора журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова. Об этом сообщает ТАСС.

"В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий", – заявили в правоохранительных органах.

Там не уточнили, по какой именно статье Уголовного кодекса РФ было возбуждено дело.

Ранее Собчак сообщила, что Суханов не выходит на связь с утра вторника, 25 октября. При этом журналистка подчеркнула, что не располагает какими-либо подтверждениями того, что Суханов действительно был задержан.

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