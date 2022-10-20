Задержан руководитель контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Репин – СМИ

Фото: МЧС России

В силовых структурах ТАСС сообщили о задержании главы контрольно-ревизионного управления МЧС Российской Федерации Владимира Репина.

По информации собеседника агентства, он задержан на 48 часов. Репина подозревают в совершении должностного преступления.

"Оно относится к периоду, когда он работал в Омской области", – говорится в сообщении.

Источник добавил, что в суд ходатайство об избрании Репину меры пресечения пока не поступало.

Репин является государственным советником 2-го класса. В 1997 году он окончил Омский государственный университет по специальности "юриспруденция". С 1994 года работал в администрации Омской области, а после занимал руководящие посты в организациях "Омский центр технической инвентаризации и землеустройства" и "Радиозавод им. А. С. Попова". С 2012 по 2022 год был главой управлением ФНС по Омской области. На должность руководителя контрольно-ревизионного управления МЧС Репина назначили 7 июля 2022 года.

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