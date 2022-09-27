Экс-замглавы управления МВД РФ получила 11 лет колонии за взятку

27 сентября, 21:40
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшую замначальника управления центрального аппарата МВД России Светлану Алешину за получение взятки в размере 40 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, Алешина с января по март 2018 года через посредников получила взятку в 40 миллионов рублей от бенефициарных владельцев страховой компании.
Так, экс-замглавы управления МВД подготовила документацию для проведения открытого конкурса по отбору страховой компании для осуществления страхования жизни и здоровья работников российских органов внутренних дел на 2018–2019 годы с внесением в них определенных критериев с требованиями к участникам. Отмечается, что установленные критерии позволили ограничить конкуренцию. В результате победу одержала страховая компания, давшая взятку Алешиной.
Алешину признали виновной в получении взятки в особо крупном размере. Ее муж Сергей Алешин и знакомый Эдуард Полюдов стали обвиняемыми в посредничестве во взяточничестве.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова по подозрению в получении крупной взятки.
По данным следствия, Смирнов, зная о заинтересованности некой женщины в назначении ее сына на должность нотариуса в одном из подмосковных нотариальных округов, потребовал с нее 5 миллионов рублей, обещая помочь с успешным прохождением соответствующего конкурса.
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