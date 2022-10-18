Акциониста Крисевича приговорили к 5 годам колонии по делу о стрельбе на Красной площади

Фото: пресс-служба Таганского суда

Акционисту Павлу Крисевичу назначили 5 лет тюрьмы по делу о стрельбе на Красной площади. Дело рассматривал Тверской районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Назначить Крисевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

11 июня 2021 года Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия на Красной площади, после чего сымитировал третий выстрел в себя. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в ОВД по району Китай-город. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

При этом отмечалось, что это не первый раз, когда Крисевич подвергается наказанию за свои акции: в ноябре 2020 года он был арестован на 15 суток после инсценировки собственного распятия на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы.



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