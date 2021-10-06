Акциониста Крисевича оставили под стражей за стрельбу на Красной площади

14:15
Фото: пресс-служба Таганского суда
Мосгорсуд признал законным продление ареста художнику-акционисту Павлу Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади. Об этом ТАСС рассказал адвокат Крисевича Леонид Соловьев.
"Мосгорсуд отклонил нашу апелляцию и оставил Крисевича под стражей. Сам он участвовал в заседании по видеосвязи, так как находится в институте имени Сербского на психолого-психиатрической экспертизе", – пояснил защитник художника.
Акциониста Крисевича обвиняют в хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ) за акцию на Красной площади. 11 июня этого года художник дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия, после чего сымитировал третий выстрел в себя. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в ОВД по району Китай-город.
Это не первый раз, когда Крисевич подвергается наказанию за свои акции: в ноябре 2020 года он был арестован на 15 суток после инсценировки собственного распятия на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы.
Художника-акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: