Акциониста Крисевича оставили под стражей за стрельбу на Красной площади

Фото: пресс-служба Таганского суда

Мосгорсуд признал законным продление ареста художнику-акционисту Павлу Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади. Об этом ТАСС рассказал адвокат Крисевича Леонид Соловьев.

"Мосгорсуд отклонил нашу апелляцию и оставил Крисевича под стражей. Сам он участвовал в заседании по видеосвязи, так как находится в институте имени Сербского на психолого-психиатрической экспертизе", – пояснил защитник художника.

Акциониста Крисевича обвиняют в хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ) за акцию на Красной площади. 11 июня этого года художник дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия, после чего сымитировал третий выстрел в себя. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в ОВД по району Китай-город.

Это не первый раз, когда Крисевич подвергается наказанию за свои акции: в ноябре 2020 года он был арестован на 15 суток после инсценировки собственного распятия на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы.

