Уголовное дело возбудили против мужчины, задержанного на Красной площади

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Уголовное дело о хулиганстве возбудили против мужчины, задержанного на Красной площади в пятницу, 11 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

"В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"). Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 91 УПК РФ", – говорится в сообщении.

Художник-акционист Павел Крисевич попытался устроить стрельбу на Красной площади в Москве, однако был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.

Адвокат мужчины Сергей Тельнов, комментируя инцидент, заявил, что не знает, откуда у его подзащитного пистолет и какой он модели. После задержания Крисевича доставили в ОВД по району Китай-город.

В ноябре 2020 года Крисевич был арестован на 15 суток после инсценировки собственного распятия на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы.