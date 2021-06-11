Уголовное дело возбудили против мужчины, задержанного на Красной площади

15:23
Фото: телеграм-канал Readovka
Уголовное дело о хулиганстве возбудили против мужчины, задержанного на Красной площади в пятницу, 11 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
"В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"). Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 91 УПК РФ", – говорится в сообщении.
Художник-акционист Павел Крисевич попытался устроить стрельбу на Красной площади в Москве, однако был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.
Адвокат мужчины Сергей Тельнов, комментируя инцидент, заявил, что не знает, откуда у его подзащитного пистолет и какой он модели. После задержания Крисевича доставили в ОВД по району Китай-город.
В ноябре 2020 года Крисевич был арестован на 15 суток после инсценировки собственного распятия на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы.
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