На Лубянке задержали инсценировавшего собственное распятие мужчину

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мужчина инсценировал собственное распятие на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, он был задержан полицией. По словам собеседника агентства, мужчина был в "окровавленной набедренной повязке и кроссовках".

Он разжег огонь, а затем встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. В данный момент полиция устанавливает личность и мотивы молодого человека.

Ранее около 20 митингующих задержала полиция у французского посольства в Москве. Они собрались в знак несогласия с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона об исламе.