Художника-акциониста Павленского задержали в Париже

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Российский художник-акционист Петр Павленский задержан в Париже вместе с подругой, передает издание "Аргументы и факты".

Поводом стало участие в драке, которая произошла 31 декабря в доме его адвоката, передает телеканал BFM. Дело было открыто за коллективное и умышленное причинение насилия с применением оружия. Отмечается, что задержание не связано с публикацией интимных видео с якобы участием экс-кандидата от президентской партии Франции на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво.

Из-за обнародования видео Гриво отказался от участия в выборах. Ссылку на ресурс, где также была выложена переписка, разместил Павленский на своей странице в Facebook. Получивший политическое убежище во Франции художник утверждает, что политик отправлял видео девушке. Позже сайт был заблокирован, однако Павленский заверил, что он будет восстановлен.

Объясняя мотивы, акционист отметил, что таким образом хотел показать "лицемерие" Гриво, который строил свою предвыборную кампанию на защите семейных ценностей. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер указал, что публикация подобных видео без согласия автора является уголовно наказуемым деянием, за которую может грозить два года тюрьмы и штраф.

В октябре 2017 года Павленский поджег вход в здание банка на парижской площади Бастилии. В итоге в январе 2019 года ему назначили два года условно.