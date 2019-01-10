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10 января, 23:06

Суд Парижа признал Павленского виновным в поджоге банка и оставил на свободе

суды за рубежом

10 января, 23:06

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Суд Парижа признал российского художника-акциониста Петра Павленского виновным в поджоге банка на площади Бастилии. Его приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых − условно, передает РИА Новости.

При этом в тюрьму Павленский не отправится, так как уже провел 11 месяцев в предварительном заключении. По словам судьи, приговор "покрывает предварительное заключение". В результате скандально известный художник остался на свободе. Павленского и его гражданскую супругу Оксану Шалыгину также обязали выплатить Банку Франции более 18 тысяч евро за нанесенные убытки.

В октябре 2017 года Павленский поджег вход в здание банка на парижской площади Бастилии. Согласно уголовному кодексу Франции, виновный в умышленном поджоге может получить до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до 150 тысяч евро. В сентябре 2018 года французский суд бессрочно продлил арест Павленскому.

суды за рубежом

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