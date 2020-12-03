Суд в Москве отправил под домашний арест следователя, обвиняемого в поджоге своего отдела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест до 30 января следователя по особо важным делам отдела СК РФ по ТиНАО Максима Митасова, подозреваемого в организации поджога следственного отдела в 2017 году, сообщает ТАСС.

Митасова обвиняют по статьям "Организация умышленного уничтожения или повреждение имущества путем поджога" и "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования".

В рамках расследования уголовного дела о поджоге здания отдела СК были установлены двое подозреваемых. Они сообщили, что подполковник Митасов попросил их совершить преступление за 50 тысяч рублей.

По предварительным данным, Митасов хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым вступил в конфликт. Для этого он нанял поджигателей и передал им ключ от входной двери отдела. Официального подтверждения этой информации нет.

В ночь на 19 мая 2017 года неизвестные подожгли здание следственного отдела в поселке Газопровод. Пожар площадью порядка 150 квадратных метров потушили утром.

Ранее сообщалось, что житель Хакасии подозревается в поджоге, в результате которого погибла шестилетняя дочка его сожительницы.