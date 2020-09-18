Подозреваемый в поджоге клиники в Красноярске арестован на 2 месяца

Фото: скриншот видео СК РФ

Дмитрий Еремин, подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники "Чистый город" в Красноярске, арестован на два месяца, сообщает ТАСС.

Под стражей подозреваемый останется до 15 ноября 2020 года включительно.

Ранее на два месяца арестовали директора клиники Ольгу Бескровную.

Пожар произошел в частной наркологической клинике на проспекте Мира в Красноярске. В результате погибли четыре пациента медицинского учреждения, еще два человека получили различные травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Cледователи проводят допрос руководства и сотрудников клиники. Назначены биологические, пожаро-технические и прочие экспертизы. Cотрудниками СК также изъята документация, представляющая интерес для расследования.

