СК открыл дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частной клинике в Красноярске

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Фото: сайт ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частной клинике в Красноярске. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте СК.
Известно, что пожар произошел в частной наркологической клинике "Чистый город" на проспекте Мира. В процессе тушения были найдены тела четверых пациентов. Кроме того, 2 человека пострадали при возгорании.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", – сообщили в СК.
Отмечается, что в данный момент пожар полностью ликвидирован.
На месте происшествия продолжает работать следственная группа. Устанавливается точное количество пострадавших.
Ранее СК завершил расследование дела в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня". По данным ведомства, Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе.
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