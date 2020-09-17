СК открыл дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частной клинике в Красноярске

Фото: сайт ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частной клинике в Красноярске. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте СК.

Известно, что пожар произошел в частной наркологической клинике "Чистый город" на проспекте Мира. В процессе тушения были найдены тела четверых пациентов. Кроме того, 2 человека пострадали при возгорании.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", – сообщили в СК.

Отмечается, что в данный момент пожар полностью ликвидирован.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа. Устанавливается точное количество пострадавших.

Ранее СК завершил расследование дела в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня". По данным ведомства, Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе.