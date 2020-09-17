Задержан подозреваемый в поджоге клиники в Красноярске

Фото: видео СК РФ

Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

"Задержан нашими сотрудниками краевого уголовного розыска в Козульском районе", – сказала собеседница агентства.

По данным СК, пожар произошел после устроенного одним из пациентов поджога предметов интерьера. Отмечалось, что после произошедшего злоумышленник скрылся.

Пожар произошел в частной наркологической клинике на проспекте Мира в Красноярске. В результате пожара погибли четыре пациента медицинского учреждения, еще два человека получили различные травмы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Cледователи проводят допрос руководства и сотрудников клиники. Назначены биологические, пожаро-технические и прочие экспертизы. Cотрудниками СК также изъята документация, представляющая интерес для расследования.