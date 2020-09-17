В Красноярске задержали директора клиники, где при пожаре погибли четыре человека

06:45
Фото: сайт ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярске задержали директора наркологической клиники, где при пожаре погибли 4 человека. Об этом информирует сайт СК по региону.
В ведомстве уточнили, что директор была задержана в рамках уголовного дела о преступлении, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"Задержана 45-летняя директор клиники "Чистый город", – уточнили в СК.
В данный момент следователи проводят допрос руководства и сотрудников клиники. Назначены биологические, пожаро-технические и прочие экспертизы. При этом сотрудниками СК изъята документация, представляющая интерес для расследования.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частной клинике в Красноярске. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.
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