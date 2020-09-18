В Красноярске арестовали директора клиники, где при пожаре погибли четыре человека

Фото: СК РФ

Директор частной наркологической клиники в Красноярске арестована на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать в отношении Бескровной Ольги меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – по 15 ноября включительно", – огласила решение судья.

Накануне был задержан подозреваемый в поджоге предметов интерьера в клинике.

Пожар произошел в частной наркологической клинике на проспекте Мира в Красноярске. В результате пожара погибли четыре пациента медицинского учреждения, еще два человека получили различные травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Cледователи проводят допрос руководства и сотрудников клиники. Назначены биологические, пожаро-технические и прочие экспертизы. Cотрудниками СК также изъята документация, представляющая интерес для расследования.