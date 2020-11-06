Акционист, задержанный у здания ФСБ на Лубянке, арестован на 15 суток

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Акционист Павел Крисевич, устроивший акцию с поджогом у здания ФСБ на Лубянке, арестован на 15 суток. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

Мужчине предъявили обвинение в неповиновении сотрудникам полиции. 5 ноября его задержали на Лубянской площади во время акции: художник привязал себя к распятию около здания ФСБ, а его помощники подожгли перед акционистом тома уголовных дел.

Ранее Крисевич уже организовывал акции возле зданий государственных органов. Летом его задержали за акцию около Люблинского районного суда, где проходили слушания по делу экстремистского сообщества "Новое величие".