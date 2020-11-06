В Казани задержаны пять участников террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Казани пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, задержанные проводили антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества.

В ФСБ заявили, что злоумышленники распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию. Также они вербовали в свои ряды мусульман.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужбы задержали мужчину, который готовил теракт в одном из зданий органов власти в Московском регионе. Отмечалось, что выходец из Центральной Азии 1999 года рождения планировал осуществить теракт по указанию боевиков международных террористических организаций, запрещенных в РФ.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что за последние два года удалось полностью обезопасить от террористов транспорт. За 2019 год правоохранительные органы предотвратили 34 теракта. Было задержано более 40 главарей террористов и 241 рядовой боевик. Всего же за прошедший год было предотвращено 57 преступлений террористической направленности.

