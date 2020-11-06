В Адыгее задержали мужчину, планировавшего теракты в Волгограде

14:32
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
В Адыгее задержали мужчину, который планировал совершить теракт в Волгограде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ.
Отмечается, что он был членом террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ). Выходец из Средней Азии входил в группировку лиц, которые планировали теракт в Волгограде.
В управлении ФСБ сообщили, что в его аккаунте в социальных сетях обнаружили аудио- и видеоматериалы, считающиеся в России экстремистскими. Отмечается, что они содержат призывы к совершению терактов, убийству сотрудников правоохранительных органов и людей, которые не исповедуют ислам.
"В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ и части 2 статьи 280 УК РФ по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", – сообщили в управлении ФСБ по Республике Адыгея.
14 октября были нейтрализованы два члена ячейки упомянутой террористической организации. Они готовили теракт в Волгограде. Сообщалось, что одной из целей боевиков был монумент "Родина-мать", что исходило из карты, которая была изъята у террористов.
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