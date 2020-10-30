Пять терактов предотвратили в Центральной России за год

16:50
Фото: ТАСС/Виталий Невар
За год в Центральной России предотвратили пять терактов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
"Следует отметить, что благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей", – сказал Патрушев.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил теракт в одном из зданий органов власти в Московском регионе. Как сообщалось, выходец из Центральной Азии 1999 года рождения планировал осуществить теракт по указанию боевиков международных террористических организаций, запрещенных в РФ.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что за последние два года удалось полностью обезопасить от террористов транспорт. За 2019 год правоохранительные органы предотвратили 34 теракта. Было задержано более 40 главарей террористов и 241 рядовой боевик. Всего же за прошедший год было предотвращено 57 преступлений террористической направленности.
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