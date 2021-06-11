Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади

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Художник-акционист Павел Крисевич попытался устроить стрельбу на Красной площади в Москве, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

"Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД "Китай-город", где он сейчас находится", – заявил адвокат задержанного Сергей Тельнов.

Юрист отметил, что не располагает сведениями об оружии Крисевича и не знает, откуда оно было получено.

В ноябре минувшего года акциониста задержали на Лубянке. Художник инсценировал собственное распятие на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы. По решению суда Павел Крисевич за данное правонарушение был арестован на 15 суток.