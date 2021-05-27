Тренера по фигурному катанию отправили под домашний арест за выстрел в женщину

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Тренера по фигурному катанию Дениса Егорова поместили под домашний арест по делу о хулиганстве. Решение вынес Коптевский районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Денису Егорову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

СМИ ранее сообщали, что тренер выстрелил из сигнального пистолета в лоб женщине, приехавшей договориться о тренировках. Пострадавшую госпитализировали.

До этого за стрельбу в Южном Бутове полиция задержала двух мужчин. Инцидент произошел на улице Академика Семенова. Сообщение об этом поступило в дежурную часть территориального отдела полиции.