В центре Москвы задержали участника игр викингов с топором

10:31
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На улице Покровке в центре столицы полиция задержала мужчину с топором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
"Утром 10 октября в полицию поступило сообщение о том, что по улице Покровке в районе дома 44 в сторону проезжей части идет гражданин с топором. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен и доставлен в ОМВД мужчина 1980 года рождения, проживающий в Подмосковье", – говорится в сообщении.
Задержанный объяснил, что топор является сувенирным, а сам он направлялся на костюмированные игры викингов. В отношении него составили административный протокол по статье о хулиганстве. По данному факту полиция организовала проверку.
Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста художнику-акционисту Павлу Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади.
11 июня этого года художник дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия, после чего сымитировал третий выстрел в себя. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в ОВД по району Китай-город.
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