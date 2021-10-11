В центре Москвы задержали участника игр викингов с топором

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На улице Покровке в центре столицы полиция задержала мужчину с топором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Утром 10 октября в полицию поступило сообщение о том, что по улице Покровке в районе дома 44 в сторону проезжей части идет гражданин с топором. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен и доставлен в ОМВД мужчина 1980 года рождения, проживающий в Подмосковье", – говорится в сообщении.

Задержанный объяснил, что топор является сувенирным, а сам он направлялся на костюмированные игры викингов. В отношении него составили административный протокол по статье о хулиганстве. По данному факту полиция организовала проверку.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста художнику-акционисту Павлу Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади.

11 июня этого года художник дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия, после чего сымитировал третий выстрел в себя. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в ОВД по району Китай-город.