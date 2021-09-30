Уголовное дело завели на пассажира, который устроил дебош в аэропорту Домодедово. Мужчина должен был лететь в Турцию, но вел себя в салоне самолета неадекватно, из-за чего экипажу пришлось вызвать полицию.

В итоге мужчину сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Экспертиза показала, что он был пьян. Уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство". Теперь ему грозит штраф или даже срок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.