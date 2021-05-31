ФСБ выявила почти 100 подпольных оружейников в 25 регионах РФ

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Сотрудники ФСБ России выявили в 25 регионах страны почти 100 подпольных оружейников и изъяли 385 единиц оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – говорится в сообщении.

В ЦОС уточнили, что правоохранители прекратили деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила 55 подпольных оружейников в 21 регионе страны. По данным спецслужб, они были причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту.

Спецоперацию провели в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

