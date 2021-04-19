ФСБ выявила в 21 регионе России 55 подпольных оружейников

10:48
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
ФСБ России выявила 55 подпольных оружейников в 21 регионе страны, сообщает ТАСС. По данным спецслужб, они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту.
В результате из незаконного оборота изъяли 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Ликвидировано 27 подпольных оружейных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Спецоперацию проводили в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.
Ранее сотрудники ФСБ за подготовку теракта задержали в Адыгее сторонника запрещенной в России организации "Исламское государство". Как уточняется, в доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы.
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