ФСБ выявила в 21 регионе России 55 подпольных оружейников

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

ФСБ России выявила 55 подпольных оружейников в 21 регионе страны, сообщает ТАСС. По данным спецслужб, они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту.

В результате из незаконного оборота изъяли 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Ликвидировано 27 подпольных оружейных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Спецоперацию проводили в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

Ранее сотрудники ФСБ за подготовку теракта задержали в Адыгее сторонника запрещенной в России организации "Исламское государство". Как уточняется, в доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы.