Более 70 подпольных оружейников задержали в 28 регионах РФ

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Сотрудники ФСБ в ходе масштабной спецоперации задержали в 28 регионах России 72 подпольных оружейника, ликвидированы 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ во взаимодействии с МВД, СК и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов РФ, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – говорится в сообщении.

В ЦОС добавили, что правоохранители изъяли 251 единицу огнестрельного оружия, 80 килограммов взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, свыше 25 тысяч патронов различного калибра, а также 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 43 подпольных оружейника, у которых изъяли около 200 единиц оружия. Как уточнялось, в январе в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях по адресам проживания подозреваемых были проведены следственные действия.

