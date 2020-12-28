ФСБ сообщила о задержании 28 подпольных оружейников в 13 регионах России

Фото: ФСБ РФ

28 подпольных оружейников были задержаны ФСБ России в 13 регионах России. По итогам операции ликвидированы 11 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ФСБ изъяли более 9 тысяч патронов и 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

"Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – уточнили в ЦОС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четверых членов террористической организации ИГ (организация запрещена в РФ), готовивших теракт возле здания правоохранительных органов. При обыске у членов преступной группы нашли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и взрывное устройство. В телефонах боевиков обнаружили переписку с зарубежными координаторами террористической деятельности.