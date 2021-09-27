Мужчину ранили из травматического оружия в ходе конфликта в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конфликт с стрельбой произошел в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".. В результате был ранен один человек.

Двое мужчин поссорились на Ольховской улице. По предварительной информации, в ходе конфликта один из участников выстрелил в своего оппонента из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия. Прибывшая на место скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

По факту случившегося проводится проверка. Приняты меры, направленные на розыск и задержание стрелявшего.

Накануне конфликт со стрельбой произошел на Малой Бронной улице. Сообщение о конфликте между гражданами поступило в полицию в 05:20. Правоохранители задержали четверых человек и доставили их в территориальный отдел полиции. Одного пострадавшего госпитализировали.

Отмечается, что один из участников конфликта выстрелил из охолощенного пистолета. По данному факту проводится проверка.