Житель Новосибирска открыл стрельбу из окна многоэтажки

19:05
Фото: nsk.sledcom.ru
В Новосибирске 59-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по прохожим из окна многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
"По данным следствия, сегодня (29 августа. – Прим. ред.) около 17 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского, <...> из окна собственной квартиры, из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории", – отметили в ведомстве.
В результате действий мужчины пострадали пять человек, двое из которых доставлены в больницу для оказания медпомощи.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Подозреваемый задержан, ожидается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, изъяты документы, подтверждающие законность хранения оружия.
Ранее в столичном районе Коньково между двумя мужчинами завязалась драка, которая завершилась стрельбой. Уточнялось, что конфликт произошел на бытовой почве, в ходе которого один из его участников применил травматический пистолет.
В результате инцидента никто не пострадал. Оба мужчины были доставлены в отдел полиции.
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